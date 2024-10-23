На кольцевой развязке дороги «Ижевск-Сарапул» открыли рабочее движение

Ижевск. Удмуртия. На региональной трассе «Ижевск-Сарапул» продолжается ремонт асфальтового полотна в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Запущено рабочее движение от поворота на село Северный до обновлённого участка круговой развязки, где завершились работы по возведению земляного полотна.

«Здесь было болото. Поэтому была проведена большая работа по замещению материала – весь грунт на глубине до 4 метров изъяли и заменили на песчано-гравийную смесь», – пояснил руководитель проекта компании «ДСК «Лидер» Андрей Яровой.

Сообщается, что круговую развязку полностью изменили: кольцо сделали правильной формы с 60-метровым радиусом. Также провели коммуникации: газопровод высокого давления в трёх местах, пять линий электропередач, магистральный водопровод.

Техническая готовность объекта оценивается в 80%, осталось установить новые дорожные знаки, линии освещения и пешеходные ограждения. Всё это планируют сделать до 30 ноября.

«Отдельно отметим, что здесь автобусные павильоны будут в том же дизайне, что и в самом городе – для нас и местных жителей это было приятной новостью», – заключил член штаба Народного фронта в Удмуртии Андрей Цаплин.