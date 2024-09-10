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В Можге завершили все запланированные ремонты дорог по нацпроекту БКД

17:40, 10 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Можге завершили все запланированные ремонты дорог по нацпроекту БКД
17:40, 10 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Можга\n#Удмуртия\n#нацпроект\n#ремонт дорог
Фото: vk.com/mindortrans
45
0

Рабочие обновили 2,51 км дорожного полотна.

Можга. Удмуртия. В Можге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали все запланированные на 2024 год дороги. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии. 

В городе сдали 5 объектов. Работы выполнены на участках дорог по улицам: Горбунова, Лесной, Гагарина и на двух участках улицы Сюгаильской. Всего дорожники отремонтировали 2,51 км дорожного полотна. 

На объектах подрядчики отфрезеровали дорожное полотно, уложили два слоя нового асфальтобетона и установили водопропускные трубы, отсыпали и укрепили обочины и заасфальтировали съезды. Помимо этого, рабочие обустроили на дорогах парковки и остановочные комплексы для общественного транспорта, а на улице Горбунова обновили и тротуар. 

Чтобы обеспечить безопасность водителей и пешеходов, на данных улицах появились новые дорожные знаки и искусственные неровности, а на пешеходных переходах теперь установлены 6 светофоров сигнального типа. 

17:40, 10 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Можга\n#Удмуртия\n#нацпроект\n#ремонт дорог