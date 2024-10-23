Дорожные работы завершились на площади «200 лет Сарапулу»

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле завершились дорожные работы на площади «200 лет Сарапулу». Как сообщает udmurt.ru, работы проходили в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Приёмочная комиссия проверила качество проведённых работ на двух дорожных объектах — участке улицы Дубровской и площади «200 лет Сарапулу». Всего в 2024 году в городе отремонтировано пять участков улично-дорожной сети общей протяжённостью 2,06 км.

Первой проверку прошла улица Дубровская. Её протяжённость 202 метра. Дорога непосредственно ведет от площади «200 лет Сарапулу» к улице Карла Маркса, которая была отремонтирована в рамках нацпроекта в 2022 году. На объекте уложено два слоя нового асфальтобетона, установлены новые бордюрные камни, выполнены съезды на прилегающие территории, отремонтирован тротуар с одной из сторон дороги. Для завершения благоустройства объекта здесь предстоит провести планировку газона.

На самой площади также уложено два слоя нового асфальтобетона. Расширена проезжая часть, устроены парковки и ливневая канализация. Теперь это более удобная автотранспортная развязка. Протяжённость объекта составила 523 метра, площадь работ составила 2 772 кв. метра. Кроме того, проведён ремонт тротуара от площади вдоль улицы Азина с устройством парковок.

Для безопасности участников движения на объектах установлены новые дорожные знаки. В ходе проведения ремонта старый светофор на пересечении улиц Азина и Дубровская был демонтирован. Сейчас на данном перекрестке установлен новый светофорный объект.

Отметим, что за время реализации нацпроекта в Сарапуле отремонтированы 35 участков улично-дорожной сети протяжённостью более 15,7 км. В планах на 2025 год ремонт двух дорожных объектов общей протяжённостью 2,3 км.