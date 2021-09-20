В ковид-центрах Удмуртии увеличат количество коек

Большинство пациентов, заболевших коронавирусом в тяжелой форме, не проходили вакцинацию.

Ижевск. Удмуртия. В медучреждениях Удмуртии увеличат количество коек для ковид-пациентов. Об этом на аппаратном совещании 20 сентября сообщила зампред правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук.

С 13 по 19 сентября коечный фонд республики вырос на 100 мест: 40 коек появилось в ГКБ №8 в Ижевске и Глазовской межрайонной больнице, 20 — в Киясовской районной больнице. С 20 сентября 100 ковидных коек добавят в Увинской районной больнице и 20 — в Кезской районной больнице.

Таким образом общий коечный фонд составит 3 074 коек. В настоящее время в стационарах Удмуртии с подтвержденным коронавирусом лечатся 1926 человек, а пневмонией болеют 868 пациентов. Из числа заболевших 1 490 взрослых и 39 детей находятся в среднетяжелом состоянии, 327 человек – в тяжелом состоянии, 42 из которых на искусственной вентиляции легких.

По данным Эльвиры Пинчук, большинство пациентов, которые сейчас лечатся в стационарах и находятся в тяжелом состоянии, не прошли вакцинацию от коронавируса. На сегодняшний день в республике вакцинированы 384 560 человек, это только 41,6% от числа жителей, которые могут поставить себе прививку.