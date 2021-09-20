В Удмуртии врачи-офтальмологи вернули зрение пациенту после травмы циркулярной пилой

Сейчас мужчина ведёт активный образ жизни.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии врачи Республиканской офтальмологической клинической больницы (РОКБ) провели сложную операцию и вернули зрение пациенту, получившему серьёзную производственную травму. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

58-летний житель Глазова получил сочетанную травму глаза и кисти, работая циркулярной пилой, которая сломалась у него в руках. После оказания первой помощи и лечения в районной больнице он был направлен в РОКБ. К этому моменту зрение в травмированном глазу было на уровне светоощущения.

Врачи-офтальмологи провели сложную комбинированную операцию по удалению мутного травмированного хрусталика, удалению организовавшегося сгустка крови из глаза, а также по поводу отслойки сетчатки.

«Операция прошла успешно и, главное, нам удалось сохранить глаз. Конечно, после такой тяжелой травмы и резкого снижения зрения требовалось время для восстановления. В дальнейшем пациенту был проведен следующий этап по восстановлению зрения, а также реабилитационные мероприятия», — рассказал хирург РОКБ Владимир Самарцев.

Через несколько месяцев после операции зрение пациента восстановилось до 30%. Сейчас мужчина ведёт активный образ жизни.

Напомним, что в этом году в Республиканской офтальмологической клинической больнице Удмуртии возобновили проведение операций по пересадке роговицы. На середину сентября 2021 года провели уже 30 операций. Всего в год в РОКБ проводится более 7 тысяч операций, в том числе высокотехнологичных.