В Удмуртии 21 ребенок заразился коронавирусом

Каждый четвертый инфицированный в регионе выявлен среди можгинцев.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 7 июля зарегистрировано 129 новых заражений коронавирусом. Среди заболевших 21 ребенок в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

За сутки среди зараженных произошло 5 летальных случаев, скончались 2 женщины и 3 мужчин. Возраст умерших – от 49 лет до 91 года.

Врачи установили коронавирус у 60 ижевчан. Почти каждый четвертый инфицированный в Удмуртии выявлен среди жителей Можги и Можгинского района - здесь зафиксирован 31 случай заражения. Также наибольшее число заболевших в Увинском (10) и Камбарском (5) районах.

Всего на 7 июля в республике зафиксировано 36 573 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 523 закончились летальным исходом.

Сейчас лечение от ковида проходят более 3,5 тыс. жителей Удмуртии, состояние 132 из них оценивается как тяжелое.

Прививки от коронавируса поставили 201 914 человек. 148 121 прошел полный курс вакцинации.