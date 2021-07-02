Минздрав Удмуртии: жалоб на отравление после утечки токсичного газа в Ижевске не поступало

В ГКБ №6 развернули 20 коек.
Ижевск. Удмуртия. Обращений с жалобами на отравление после утечки токсичного газа в Ижевске не поступало. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.
На случай возможных отравлений в ГКБ №6 развернули 20 коек в токсикологическом отделении.
Напомним, как ранее сообщил глава региона Александр Бречалов, объем выброса опасного вещества составил около 800 кг. Превышений концентраций в воздухе нет.
В Ижводоканале рассказали, что ситуация не отразится на водоснабжении в домах горожан. В свою очередь прокуратура начала проверку.