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Минздрав Удмуртии: жалоб на отравление после утечки токсичного газа в Ижевске не поступало

22:56, 02 июля, 2021
Анна Торхова
Минздрав Удмуртии: жалоб на отравление после утечки токсичного газа в Ижевске не поступало
22:56, 02 июля, 2021
Анна Торхова
182
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пациент\n#больница
Фото: pixabay.com
182
0

В ГКБ №6 развернули 20 коек.

Ижевск. Удмуртия. Обращений с жалобами на отравление после утечки токсичного газа в Ижевске не поступало. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.
На случай возможных отравлений в ГКБ №6 развернули 20 коек в токсикологическом отделении. 
Напомним, как ранее сообщил глава региона Александр Бречалов, объем выброса опасного вещества составил около 800 кг. Превышений концентраций в воздухе нет.
В Ижводоканале рассказали, что ситуация не отразится на водоснабжении в домах горожан. В свою очередь прокуратура начала проверку
22:56, 02 июля, 2021
Анна Торхова
182
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пациент\n#больница