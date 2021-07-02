Минздрав Удмуртии: жалоб на отравление после утечки токсичного газа в Ижевске не поступало

В ГКБ №6 развернули 20 коек.

Ижевск. Удмуртия. Обращений с жалобами на отравление после утечки токсичного газа в Ижевске не поступало. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

На случай возможных отравлений в ГКБ №6 развернули 20 коек в токсикологическом отделении.