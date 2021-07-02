Прокуратура начала проверку после утечки хлора в Ижевске

Сотрудникам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура начала проверку после выброса хлора на станции подъема воды в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомтсва региона.

Напомним, сигнал об аварии на улице Песочной, 9 а поступил вечером 2 июля.

Прокуратуре предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, соблюдение законодательства о промышленной безопасности при обращении с опасными веществами.