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Прокуратура начала проверку после утечки хлора в Ижевске

22:35, 02 июля, 2021
Анна Торхова
Прокуратура начала проверку после утечки хлора в Ижевске
22:35, 02 июля, 2021
Анна Торхова
362
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#газ
Фото: Олег Бекмеметьев (ВКонтакте)
362
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Сотрудникам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура начала проверку после выброса хлора на станции подъема воды в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомтсва региона.
Напомним, сигнал об аварии на улице Песочной, 9 а поступил вечером 2 июля.
Прокуратуре предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, соблюдение законодательства о промышленной безопасности при обращении с опасными веществами. 
Напомним, в Ижводоканале сообщили, что утечка токсичного газа не повлияла на водоснабжение горожан. 
22:35, 02 июля, 2021
Анна Торхова
362
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#газ