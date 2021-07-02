Аварию с выбросом хлора на станции водоподготовки в Ижевске локализовали

На качество подаваемой в дома воды утечка газа не повлияла.

Ижевск. Удмуртия. На станции водоподготовки в Ижевске локализовали аварию с утечкой хлора в одной из емкостей. Об этом "Сусанину" сообщили в Ижводоканале.

"Никто из потребителей холодной воды не пострадал, вода в дома подается", - добавили в Ижводоканале.

Напомним, вечером 2 июля жители Ижевска стали жаловаться на запах хлора.

В ГУ МЧС по Удмуртии сообщают, что в настоящее время выставлены водяные завесы, проводятся замеры предельно допустимых концентраций веществ.

Пострадавших нет.

Отметим, что симптомами отравления хлором являются слезоточение, боль в носоглотке, глазах, удушье и кашель с кровью.