В Удмуртии приостановили оказание плановой медицинской помощи в стационарах

Причиной стало ухудшение эпидемиологической ситуации.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии из-за распространения коронавируса изменили оказание плановой медицинской помощи для взрослого населения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

С 28 июня приостановили плановую медицинскую помощь в стационарных условиях, в том числе в дневном стационаре, а также оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулатории.

Ограничения не коснутся процедур гемодиализа, лечения пациентов с гематологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией и проходящих химиотерапию. Продолжатся медосмотры призывников, скрининг беременных женщин, лечение детей и вакцинация против коронавируса.

Помощь в экстренных и неотложных случаях будет оказываться в полном объёме. К таким ситуациям могут относиться обострения хронических заболеваний или ухудшение самочувствия не по причине респираторных заболеваний.

Напомним, что за полмесяца в Удмуртии в 2 раза увеличилось количество коек для больных коронавирусом.