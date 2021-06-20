В Удмуртии впервые за полтора месяца выявлено больше 50 случаев COVID-19 в сутки

Среди заболевших - 3 ребенка.



Ижевск. Удмуртия. 51 новый случай коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Как сообщает на своей странице «ВКонтакте» региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, среди заболевших - 3 ребенка до 14 лет и 11 жителей старше 65 лет.

Отметим, с 3 мая количество заражений в Удмуртии за сутки составляло менее 50.

В частности, положительные тесты сдали 19 ижевчан, 8 жителей Воткинска, 7 глазовчан, по 3 случая инфекции выявлено в Балезинском и Игринском районах, по 2 - в Ярском, Завьяловском и Увинском, по одному заболевшему зафиксировано в Можге, Воткинском, Глазовском, Красногорском, Якшур-Бодьинском районах.

Вылечено и выписано из больниц 38 человек.

Провакцинировано 146 798 жителей, из них 114 584 - вторым компонентом.

Общее количество заразившихся COVID-19 с начала пандемии в Удмуртии составляет 34 981 человек (лабораторно подтвержденные случаи по данным на 20 июня 2021 года). Выздоровели 31 783 пациента, скончались 465.

Состояние 2 393 заболевших оценивается как удовлетворительное, 292 - средней степени тяжести, тяжелое состояние отмечается у 48 пациентов.

Лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию в Удмуртии проведено 1 219 151, в том числе за последние сутки - 4 294.