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В Удмуртии еще 44 человека получили положительные тесты на ковид

09:20, 18 июня, 2021
Анна Торхова
В Удмуртии еще 44 человека получили положительные тесты на ковид
09:20, 18 июня, 2021
Анна Торхова
305
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: twenty20.com
305
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41 пациент выздоровел.

Ижевск. Удмуртия. Еще 13 человек старше 65 лет заразились коронавирусом в Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Всего в регионе зарегистрировали 44 новых случая. Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, 6 жителей Красногорского района, 5 жителей Сарапула, 5 жителей Можги, 4 жителей Киясовского района, 3 жителей Можгинского района, по одному случаю выявили в Алнашском, Завьяловском, Сарапульском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском районах.

41 пациент выздоровел. Прививки поставили более 145 тыс. человек.

2 394 жителей, которые сейчас лечатся от ковида, чувствуют себя удовлетворительно. 274 находятся в состоянии средней степени тяжести, 44 – в тяжелом состоянии.

09:20, 18 июня, 2021
Анна Торхова
305
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус