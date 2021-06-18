В Удмуртии еще 44 человека получили положительные тесты на ковид

41 пациент выздоровел.

Ижевск. Удмуртия. Еще 13 человек старше 65 лет заразились коронавирусом в Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Всего в регионе зарегистрировали 44 новых случая. Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, 6 жителей Красногорского района, 5 жителей Сарапула, 5 жителей Можги, 4 жителей Киясовского района, 3 жителей Можгинского района, по одному случаю выявили в Алнашском, Завьяловском, Сарапульском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском районах.

41 пациент выздоровел. Прививки поставили более 145 тыс. человек.

2 394 жителей, которые сейчас лечатся от ковида, чувствуют себя удовлетворительно. 274 находятся в состоянии средней степени тяжести, 44 – в тяжелом состоянии.