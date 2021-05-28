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В Удмуртии ковид подтвердился еще у 44 человек

09:20, 28 мая, 2021
Анна Торхова
В Удмуртии ковид подтвердился еще у 44 человек
09:20, 28 мая, 2021
Анна Торхова
143
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
143
0

В числе заболевших 16 человек старше 65 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 44 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

В числе заболевших 16 человек старше 65 лет. Так, ковид подтвердился у 18 жителей Ижевска, 5 жителей Глазова, 5 жителей Кезского района, 4 жителей Якшур-Бодьинского района, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можгинского района, по одному положительному тесту оказалось в Воткинске, Можге, Глазовском, Игринском, Каракулинском, Красногорском, Увинском районах.

За сутки врачи выписали 40 пациентов. Прививки поставили уже 115 932 человека.

В настоящее время 55 пациентов с ковидом находятся в тяжелом состоянии.

09:20, 28 мая, 2021
Анна Торхова
143
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус