В Удмуртии ковид подтвердился еще у 44 человек

В числе заболевших 16 человек старше 65 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 44 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

В числе заболевших 16 человек старше 65 лет. Так, ковид подтвердился у 18 жителей Ижевска, 5 жителей Глазова, 5 жителей Кезского района, 4 жителей Якшур-Бодьинского района, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можгинского района, по одному положительному тесту оказалось в Воткинске, Можге, Глазовском, Игринском, Каракулинском, Красногорском, Увинском районах.

За сутки врачи выписали 40 пациентов. Прививки поставили уже 115 932 человека.

В настоящее время 55 пациентов с ковидом находятся в тяжелом состоянии.