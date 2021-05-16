В Удмуртии 2 человека, зараженных коронавирусом, скончались

49 человек выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. Два пенсионера с коронавирусом скончались в Удмуртии. Как сообщает региональный оперштаб, мужчине было 80 лет, женщине - 82 года.

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Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 9 жителей Сарапула, 9 жителей Красногорского района, 6 жителей Балезинского района, 3 жителей Глазова, 3 жителей Кезского района, 2 жителей Юкаменского района, 1 жителя Глазовского района.

Из них 8 детей до 14 лет и 8 человек старше 65 лет.

Врачи выписали 49 пациентов. По данным оперштаба на 16 мая, в Удмуртии зарегистрировано 33 481 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Из них сейчас 2 295 человек в удовлетворительном состоянии, 361 средней степени тяжести, 52 в тяжелом состоянии.