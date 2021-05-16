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В Удмуртии 2 человека, зараженных коронавирусом, скончались

09:45, 16 мая, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии 2 человека, зараженных коронавирусом, скончались
09:45, 16 мая, 2021
Екатерина Сентемова
383
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#статистика\n#вакцинация
Фото: pixabay.com
383
0

49 человек выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. Два пенсионера с коронавирусом скончались в Удмуртии. Как сообщает региональный оперштаб, мужчине было 80 лет, женщине - 82 года. 

Еще 46 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии 

Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 9 жителей Сарапула, 9 жителей Красногорского района, 6 жителей Балезинского района, 3 жителей Глазова, 3 жителей Кезского района, 2 жителей Юкаменского района, 1 жителя Глазовского района. 

Из них 8 детей до 14 лет и 8 человек старше 65 лет. 

Врачи выписали 49 пациентов. По данным оперштаба на 16 мая, в Удмуртии зарегистрировано 33 481 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Из них сейчас 2 295 человек в удовлетворительном состоянии, 361 средней степени тяжести, 52 в тяжелом состоянии.

09:45, 16 мая, 2021
Екатерина Сентемова
383
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#статистика\n#вакцинация