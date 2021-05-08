В Удмуртии выявили 44 новых случая заражения коронавирусом

В числе заболевших 4 ребенка и 19 пожилых людей.

Ижевск. Удмуртия. Коронавирус выявили у 44 жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба Удмуртской Республики в соцсети "ВКонтакте".

Диагноз подтвердился у 21 жителя Ижевска, 5 жителей Воткинска, 4 жителей Глазова, 4 жителей Балезинского района, 3 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировали в Алнашском, Глазовском, Кезском, Малопургинском, Можгинском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском районах.

В числе заболевших: 4 ребенка до 14 лет, 19 человек старше 65 лет.

За сутки 54 человека вписали. Всего с начала пандемии в Удмуртии выздоровели 29 939 пациена, 423 скончались.

Прививку поставили 95 412 человек, из них 63 457 получили второй компонент.