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В Удмуртии выявили 44 новых случая заражения коронавирусом

09:28, 08 мая, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии выявили 44 новых случая заражения коронавирусом
09:28, 08 мая, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
310
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В числе заболевших 4 ребенка и 19 пожилых людей.

Ижевск. Удмуртия. Коронавирус выявили у 44 жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба Удмуртской Республики в соцсети "ВКонтакте".
Диагноз подтвердился у 21 жителя Ижевска, 5 жителей Воткинска, 4 жителей Глазова, 4 жителей Балезинского района, 3 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировали в Алнашском, Глазовском, Кезском, Малопургинском, Можгинском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском районах.
В числе заболевших: 4 ребенка до 14 лет, 19 человек старше 65 лет.
За сутки 54 человека вписали. Всего с начала пандемии в Удмуртии выздоровели 29 939 пациена, 423 скончались.
Прививку поставили 95 412 человек, из них 63 457 получили второй компонент.

09:28, 08 мая, 2021
Екатерина Сентемова
310
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус