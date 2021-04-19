Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии вновь перешагнула эпидемический порог

Две трети заболевших – дети в возрасте до 15 лет.

Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии перешагнула эпидемический порог. С 12 по 18 апреля острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 10 860 жителей республики. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Среди выявленных случаев 7 370 (67,9%) приходится на детей в возрасте до 15 лет. Уровень распространения ОРВИ среди взрослых регистрировался выше эпидемического порога на 6,7%.

Средний уровень заболеваемости по республике составил 713,5 на 100 тысяч населения. Превышение этого показателя наблюдалось в Глазове, Ижевске, Сарапуле и 7 сельских районах.

В Ижевске за прошлую неделю ОРВИ заболело 5 777 человек, это 53,2% от общего числа заразившихся в регионе. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой была закрыта школа в Увинском районе и 2 детских сада в Завьяловском районе.