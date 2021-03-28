Врачи Удмуртии вылечили за сутки 78 пациентов с коронавирусом

Скончались трое больных.



Ижевск. Удмуртия. Медики выявили 83 новых случая коронавирусной инфекции в Удмуртии. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 на своей странице «ВКонтакте».

Заразились, в частности, 6 детей в возрасте до 14 лет, и 13 человек старше 65 лет.

Среди заболевших 38 ижевчан, 8 жителей Увинского района, 7 человек заразились в Завьяловском районе, 5 - в Шарканском. Положительные тесты на COVID-19 сдали также 4 жителя Сарапула, по 3 случая отмечено в Глазове, Воткинске, Камбарском, Дебесском районах, по 3 - в Игринском, Якшур-Бодьинском и Малопургинском районах, по одному факту - в Глазовском, Сарапульском и Юкаменском районах.

Зарегистрировано 3 летальных исхода. Умерли двое мужчинам в возрасте 68 и 95 лет и 74-летняя женщина.

Вылечено и покинуло больницы 78 человек.

Прививки от коронавируса поставили уже 42 475 жителям Удмуртии. При этом 30 331 человек получил второй компонент вакцины.

Всего на 28 марта в Удмуртии зарегистрировано 30 514 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 27 067 человек. Умерли 377 пациентов. Среди заболевших 2 559 находятся в удовлетворительном состоянии, 416 – в состоянии средней степени тяжести. Тяжелое состояние отмечается у 95 человек.

С начала распространения инфекции врачи Удмуртии провели 960 061 исследование на COVID-19, в том числе за последние сутки - 3 429.