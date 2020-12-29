Помимо всего прочего, стоит помнить и о правилах «масочного режима»: носите маску в помещении и держите дистанцию 1,5-2 метра.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии рассказали, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья. Советами поделились врачи и специалисты Минздрава Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по словам главного внештатного гастроэнтеролога Минздрава Удмуртии Алексея Бессонова, перед праздниками не нужно забывать о привычном режиме приёма пищи: должен быть завтрак, обед и ужин, а также перекусы. Это нужно для того, чтобы не переесть за праздничным столом, что может стать стрессом для организма и привести к обострению хронических заболеваний. При составлении новогоднего меню лучше отказаться от сложных и жирных блюд, салатов с большим количеством майонеза. Акцент в салатах лучше сделать на овощи. Также важно не забывать про воду. Врач советует избегать употребления газированных и сладких напитков.

Главный внештатный нарколог ведомства Александр Лукин считает, что праздники лучше встретить без спиртного. Если же застолье без алкоголя не обойдется, надо помнить, какие продукты с ним не совместимы. Так, по словам врача, не стоит сочетать выпивку с газировками, сладкими и жирными блюдами. Важно не забывать, что нельзя выпивать натощак: это может привести к сильному опьянению, а то и к алкогольной интоксикации. За новогодние праздники 2020 года в Республиканский наркологический диспансер сотрудники полиции доставили 180 человек.

Также большое количество еды может оказать давление на сердце. Заведующая отделением медицинской профилактики Республиканского клинико-диагностического центра Светлана Шабардина советует использовать овощи, не требующие варки, отказаться от колбасных изделий, а также не пересаливать блюда. Заправлять салаты врач советует домашним майонезом, оливковым маслом или несладким йогуртом. Срок хранения таких салатов – всего 4 часа.

Чтобы максимально безболезненно вернуться в рабочий ритм, психолог Светлана Пуговкина советует за 3 дня до выхода на работу восстановить привычный график сна. Также можно составить примерный план работы на первые рабочие дни. Общение с коллегами тоже поможет быстрее вернуться в рабочий ритм.

Нельзя в Новый год забывать и о об угрозе распространения коронавируса. Специалисты напомнили, что COVID-19 передается преимущественно воздушно-капельным путем. Роспотребнадзор рекомендует избегать мест большого скопления людей, провести праздники дома или на даче, не посещать многократно гостей и не приглашать их к себе. Кроме того, нужно соблюдать масочный режим: носить маску в помещении и держать дистанцию 1,5-2 м.