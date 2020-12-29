Два жителя Удмуртии с коронавирусом скончались за минувшие сутки

В республике коронавирусом заразились еще 216 человек.

Ижевск. Удмуртия. Еще 216 жителей Удмуртии заразились коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные статистики на утро вторника, 29 декабря, сообщается в группе оперативного штаба Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

В числе заразившихся – 100 жителей Ижевска. Также положительный результат анализа получили 24 жителя Увинского района, 15 жителей Завьяловского района, 11 жителей Можги, 11 жителей Глазова, 11 жителей Сарапула, 7 жителей Якшур-Бодьинского района, 6 жителей Игринского района, 6 жителей Балезинского района, 4 жителя Дебесского района, 4 жителя Юкаменского района, 3 жителя Селтинского района.

Кроме того, по два случая зарегистрировали в Сюмсинском, Красногорском, Малопургинском и Глазовском районах, по одному – в Алнашском, Каракулинском, Кизнерском, Камбарском, Можгинском и Сарапульском районах.

За минувшие сутки скончались два пациента с подтвержденным Covid-19. Умершей женщине было 72 года, мужчине – 76 лет.

Врачи выписали 208 выздоровевших. На лечении находятся 3 539 человек, 192 пациента – в тяжелом состоянии.