Жителям посоветовали соблюдать простые правила.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии рассказали, как провести Новый год без риска заразиться коронавирусом. О правилах безопасности рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

«В этот период необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих», – отмечается в сообщении.

Специалисты напомнили, что коронавирусная инфекция передается преимущественно воздушно-капельным путем. Роспотребнадзор рекомендует избегать мест большого скопления людей, лучше провести праздники дома или на даче.

Жителям посоветовали соблюдать следующие правила:

- воздерживаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов;

- уделить особое внимание соблюдению физической дистанции не менее 1,5-2 м;

- воздерживаться от массовых скоплений людей даже вне помещений;

- ограничить контакты в период предпраздничных и праздничных дней;

- не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования;

- надевайте маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции;

- отказаться от поездок за границу.