Жителям посоветовали соблюдать простые правила.
Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии рассказали, как провести Новый год без риска заразиться коронавирусом. О правилах безопасности рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.
«В этот период необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих», – отмечается в сообщении.
Специалисты напомнили, что коронавирусная инфекция передается преимущественно воздушно-капельным путем. Роспотребнадзор рекомендует избегать мест большого скопления людей, лучше провести праздники дома или на даче.
Жителям посоветовали соблюдать следующие правила:
- воздерживаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов;
- уделить особое внимание соблюдению физической дистанции не менее 1,5-2 м;
- воздерживаться от массовых скоплений людей даже вне помещений;
- ограничить контакты в период предпраздничных и праздничных дней;
- не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования;
- надевайте маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции;
- отказаться от поездок за границу.
Напомним, в Ижевске новогодние праздники пройдут без массовых гуляний, активности перенесут во дворы.