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Более 2000 нарушений выявили во время «антиковидных» рейдов в Удмуртии

13:25, 07 декабря, 2020
Ксения Чернова
Более 2000 нарушений выявили во время «антиковидных» рейдов в Удмуртии
13:25, 07 декабря, 2020
Ксения Чернова
264
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус\n#медицина\n#МВД\n#Роспотребнадзор\n#штрафы
Фото: twenty20.com
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Сотрудники полиции и Роспотребнадзора проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте, объектах торговли и общепита.

Ижевск. Удмуртия. Более 2000 нарушений выявили во время «антиковидных» рейдов в Удмуртии с 28 октября по 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.
Сотрудники управления совместно с правоохранителями проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте, объектах торговли и общепита. Всего состоялось 115 рейдов, специалисты посетили в том числе 975 объектов торговли и общепита.
«По фактам выявленных нарушений в отношении виновных лиц <…> составлено более 2 тысяч протоколов об административном правонарушении, материалы направлены на рассмотрение в суды для избрания меры наказания», – отмечается в сообщении.
13:25, 07 декабря, 2020
Ксения Чернова
264
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус\n#медицина\n#МВД\n#Роспотребнадзор\n#штрафы