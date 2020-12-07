Сотрудники полиции и Роспотребнадзора проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте, объектах торговли и общепита.

Ижевск. Удмуртия. Более 2000 нарушений выявили во время «антиковидных» рейдов в Удмуртии с 28 октября по 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Сотрудники управления совместно с правоохранителями проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте, объектах торговли и общепита. Всего состоялось 115 рейдов, специалисты посетили в том числе 975 объектов торговли и общепита.

«По фактам выявленных нарушений в отношении виновных лиц <…> составлено более 2 тысяч протоколов об административном правонарушении, материалы направлены на рассмотрение в суды для избрания меры наказания», – отмечается в сообщении.