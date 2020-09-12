В Удмуртии скончались два пожилых человека с диагностированным коронавирусом

За сутки в регионе выявили 63 новых случая заражения covid-19.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки выявили 63 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Диагноз подтвердился у 38 жителей Ижевска, 6 жителей Красногорского района, 5 жителей Алнашского района, 4 жителей Малопургинского района, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Сарапула, по одному случаю зарегистрировано в Воткинске, Глазове, Можге, Игринском, Сарапульском районах.

42 пациента находятся в тяжёлом состоянии, 133 — в состоянии средней степени тяжести, 630 чувствуют себя удовлетворительно.

54 человека справились с болезнью и были выписаны из больницы. Два пациента скончались: 74-летняя женщина и 68-летний мужчина.

Всего по состоянию на 12 сентября в Удмуртии зарегистрировано 3 836 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 2 957 человек выздоровели. 74 летальных случая.

Напомним, что с 11 сентября в Удмуртии вновь введён обязательный масочный режим.