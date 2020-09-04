В интернатах для престарелых и инвалидов в Удмуртии ввели ограничения после выявления коронавируса

Сотрудники социальных учреждений будут работать по 2 недели.

Ижевск. Удмуртия. В домах-интернатах для престарелых и инвалидов в Удмуртии вернули ограничения после выявления случаев заболевания коронавирусом в Нагорном психоневрологическом интернате. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики, они действуют в филиалах Республиканского дома-интерната с 3 сентября по 15 октября этого года. В этот период сотрудники будут работать по сменам, то есть жить в учреждениях по 14 дней.

Аналогичные меры приняли и в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей. Здесь ограничения будут действовать с 7 сентября по 5 октября.

Все 9 филиалов Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов с 27 апреля по 3 августа работали в режиме ограничительных мероприятий с обеспечением круглосуточного пребывания сотрудников по сменам в 14 календарных дней. Сотрудников каждой смены обследовали на коронавирус, результат отрицательный.

«На сегодняшний день 12 проживающих филиала Нагорный психоневрологический интернат госпитализированы в медицинские учреждения, из них с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 4 человека, 8 человек – с внебольничной пневмонией», - рассказали в пресс-службе главы и правительства. Заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии. Со всеми контактными проживающими проведены осмотры терапевта и инфекциониста, у врачей претензий к состоянию оставшихся в интернате проживающих нет.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Удмуртии сообщило об 11 случаях коронавируса в учреждении.