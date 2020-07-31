За сутки врачи выписали 20 выздоровевших.

Ижевск. Удмуртия. Еще 18 жителей Удмуртии заразились коронавирусом. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

«Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Воткинске, Можге, Воткинском, Кезском, Сарапульском районах», – говорится в сообщении.

За сутки врачи выписали 20 выздоровевших.

Всего по данным на утро пятницы, 31 июля, в Удмуртии зарегистрировали 2 378 случаев новой коронавирусной инфекции, 1 918 человек выздоровели, 47 пациентов скончались. 344 заразившихся находятся в удовлетворительном состоянии, 47 – в состоянии средней степени тяжести, 22 – в тяжелом состоянии.