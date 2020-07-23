Два подразделения закрыли в РКБ №1 в Ижевске из-за коронавируса

Диагноз подтвердился у некоторых пациентов и сотрудников.

Ижевск. Удмуртия. В Республиканской клинической больнице №1 в Ижевске закрыли два подразделения терапевтического и хирургического блоков. Как рассказал замминистра здравоохранения Удмуртской Республики Никита Свирин на своей странице в соцсети «Вконтакте», речь идет о плановом приеме пациентов.

«Сейчас 1 РКБ проходит проверку «боем». Недавно в учреждении выявили больных с коронавирусной инфекцией. В связи с этим временно закрыты подразделения терапевтического и хирургического блоков для планового приёма пациентов. Однако, экстренная медицинская помощь не приостановлена», – говорится в сообщении.

Пациентов с подтвержденным Covid-19 направили на лечение в «ковид-центры». Коронавирус выявили и среди сотрудников, они находятся на больничном. У всех контактных взят биоматериал на исследование.

В помещениях больницы проводится дезинфицирующая обработка поверхностей.

Всего с начала пандемии в РКБ №1 заболели и пролечились 33 сотрудника и 42 пациента.

В целом по Удмуртии зарегистрировано уже 2 202 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 1 588 человек выздоровели, 42 – скончались.