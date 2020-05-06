В Удмуртии за сутки не выявили новых случаев коронавируса

Всего в регионе зарегистрировали 344 факта заражения новой коронавирусной инфекцией.
Ижевск. Удмуртия. На утро 6 мая в Удмуртии нет новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 344 факта заболевания. 69 человек выздоровели, 10 – скончались.
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