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Четыре больницы в Удмуртии получат компьютерные томографы в ближайшее время

15:00, 05 мая, 2020
Ксения Чернова
Четыре больницы в Удмуртии получат компьютерные томографы в ближайшее время
15:00, 05 мая, 2020
Ксения Чернова
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#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#коронавирус
Фото: Wikimedia Commons
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В Завьяловской больнице аппарат появится уже в мае.

Ижевск. Удмуртия. Четыре больницы в Удмуртии получат компьютерные томографы в ближайшее время. Об этом сказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Мы приняли решение, что для больниц, которые у нас развернуты для приема больных с Covid-19 – это Республиканская клиническая инфекционная больница, Завьяловская больница, 2-я и 8-я больницы (в Ижевске), – мы дополнительно выделили средства на покупку компьютерных томографов», – отметил руководитель региона.

По его словам, аппарат КТ в Завьяловской больнице появится уже в мае. В остальных медучреждениях оборудование установят в течение месяца-полутора.

«У нас оборудование по первоначальному протоколу лечения было. Это в основном рентгеновские аппараты и прочее. Но сейчас мы имеем самое главное – опыт работы с этим вирусом. Для более точного диагноза нужен КТ», – подчеркнул Бречалов.

Напомним, на утро вторника, 5 мая, в регионе зарегистрировали уже 344 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 205 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 51 – в состоянии средней тяжести, 9 – в тяжелом состоянии. 69 человек выздоровели, 10 скончались.

Коронавирус в Удмуртии: Актуальная информация - Развитие истории / Сусанин

Хроника развития ситуации с коронавирусом в Ижевске и на территории Удмуртии в 2020 году. Таймлайн и история событий


15:00, 05 мая, 2020
Ксения Чернова
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#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#коронавирус

 

 

 


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