В Удмуртии выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4 детей

Всего в республике зарегистрировано 332 случаев заражения COVID-19.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подтвердились 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.
«Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, 5 жителей Алнашского района, 2 Завьяловского района, по одному заболевшему в Граховском и Кезском районах», — написал Бречалов.
Среди заболевших также оказались 4 ребенка.
По каждому подтверждённому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц.
Таким образом, по состоянию на 4 мая в республике зарегистрировано 332 лабораторно подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 66 человек справились с болезнью, 10 скончались.
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