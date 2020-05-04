В Удмуртии выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4 детей

Всего в республике зарегистрировано 332 случаев заражения COVID-19.



Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подтвердились 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.

«Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, 5 жителей Алнашского района, 2 Завьяловского района, по одному заболевшему в Граховском и Кезском районах», — написал Бречалов.



Среди заболевших также оказались 4 ребенка.

По каждому подтверждённому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц.



Таким образом, по состоянию на 4 мая в республике зарегистрировано 332 лабораторно подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 66 человек справились с болезнью, 10 скончались.