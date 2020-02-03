За неделю ОРВИ в Удмуртии заболели более 12 тыс человек

Лабораторно подтверждены 8 случаев гриппа «В» и 54 случая гриппа «А».

Ижевск. Удмуртия. За минувшую неделю в Удмуртии ОРВИ заболели 12509 человек, из которых более 9 тыс. – дети. Об этом пишет пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

В Ижевске за помощью в больницы обратился 6361 человек. Для сравнения, неделей ранее общее число заболевших было около 9 тыс.

В республике уровень заболеваемости с 27 января по 2 февраля оставался ниже эпидпорога на 28%, в столице – на 15%.

Эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей уровня заболеваемости было зафиксировано в Дебесском и Кезском районах.

Лабораторно подтверждены 8 случаев гриппа «В» и 54 случая гриппа «А». Неделей ранее было зарегистрировано 5 и 12 случаев соответственно.