Все заболевшие не были привиты.

Ижевск. Удмуртия. Первые случаи гриппа зарегистрировали в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Специалисты лабораторно подтвердили два случая заболевания гриппом «В» и 5 случаев гриппа «А».

«Все заболевшие были не привиты против гриппа», - отмечается в сообщении.

Жителей попросили избегать мест большого скопления людей, массовых мероприятий, чаще проветривать помещения, мыть руки, полоскать горло солевым раствором. При появлении первых симптомов заболевания необходимо в обязательном порядке обратиться к врачу.