Все заболевшие не были привиты.
Ижевск. Удмуртия. Первые случаи гриппа зарегистрировали в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.
Специалисты лабораторно подтвердили два случая заболевания гриппом «В» и 5 случаев гриппа «А».
«Все заболевшие были не привиты против гриппа», - отмечается в сообщении.
Жителей попросили избегать мест большого скопления людей, массовых мероприятий, чаще проветривать помещения, мыть руки, полоскать горло солевым раствором. При появлении первых симптомов заболевания необходимо в обязательном порядке обратиться к врачу.