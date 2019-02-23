Глава Удмуртии предложил построить новый медкомплекс вместо ремонта ГКБ №2 в Ижевске

На восстановление всех корпусов учреждения необходимо около 500 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил построить новый медкомплекс вместо ремонта ГКБ №2 в Ижевске. Об этом руководитель республики рассказал журналистам в пятницу, 22 февраля.

«Она не то, что не поддаётся ремонту, там всё нормально с помещениями. Но один из стационаров находится в помещении бывшего общежития», - пояснил Бречалов.

В настоящее время поликлиника не рассчитана на 55 тыс. человек, которые к ней приписаны. Кроме того, больница занимает большой участок земли.

По словам главы Удмуртии, на ремонт всех корпусов поликлиники потребуется около 500 млн рублей. Потому, есть идея вложить эти средства и добавить из федерального бюджета на строительство нового комплекса на месте больницы, где будут поликлинические услуги и университетская клиника.

Решение будет принято после встречи главы Удмуртии с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой.