Глазов. Удмуртия. Пристрой поликлиники №4 для взрослых продадут в Глазове. Об этом сообщает Минимущество Удмуртии.

Министерство планирует продать нежилое помещение площадью 1361,2 кв. м, расположенное на улице Драгунова, 50 в Глазове. Пристрой уже пытались продать в 2024 году, но аукцион признали несостоявшимся, так как на него никто не заявился.

Новый аукцион стартует в следующем году. Начальная цена здания составляет 22 млн 500 тыс. рублей без учета НДС.

Заявки для участия в торгах принимают до 6 февраля 2026 года. Итоги подведут 18 февраля.