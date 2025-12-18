Закрыть
В Глазове вновь решили продать пристрой поликлиники №4

12:00, 18 декабря, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
#Глазов\n#Удмуртия\n#поликлиника\n#продажи
Источник фото: Минимущество Удмуртии
Начальная цена контракта составляет 22,5 млн рублей.

Глазов. Удмуртия. Пристрой поликлиники №4 для взрослых продадут в Глазове. Об этом сообщает Минимущество Удмуртии. 

Министерство планирует продать нежилое помещение площадью 1361,2 кв. м, расположенное на улице Драгунова, 50 в Глазове. Пристрой уже пытались продать в 2024 году, но аукцион признали несостоявшимся, так как на него никто не заявился. 

Новый аукцион стартует в следующем году. Начальная цена здания составляет 22 млн 500 тыс. рублей без учета НДС. 

Заявки для участия в торгах принимают до 6 февраля 2026 года. Итоги подведут 18 февраля. 

