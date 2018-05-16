Вирус бешенства обнаружили в одном из районов Удмуртии

Специалисты пытаются предотвратить распространение болезни.

Киясово. Удмуртия. Киясовская районная станция по борьбе с болезнями животных сообщила об обнаружении вируса бешенства. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

В исследованных пробах, отобранных на территории одного из домовладений по улице Энергетиков, выделен вирус бешенства. Коллективом ветстанции проводится ряд мероприятий по предотвращению распространения вируса.

Специалисты напоминают, что бешенство - острая вирусная болезнь млекопитающих, в том числе человека, и практически с неизбежным летальным исходом.