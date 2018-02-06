В Удмуртии выросло число заболевших гриппом

Кроме того, за прошедшую неделю ОРВИ заразились 12,5 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до 10 человек выросло число заболевших гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

«По результатам мониторинга в этиологической структуре лабораторно выделено 5 вирусов гриппа «В» и 5 вирусов гриппа «А», - говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшую неделю ОРВИ заразились 12,5 тыс. человек, а том числе почти 9,5 тыс. детей. В большинстве районов и городов республики эпидпорог не превышен. Исключение составляет только Сюмсинский район.