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      Врио главы Удмуртии: Минздрав нуждается в кардинальной перезагрузке

      12:51, 25 апреля, 2017
      Дарья Саушина
      12:51, 25 апреля, 2017
      Дарья Саушина
      310
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#Алексей Чуршин\n#Александр Бречалов
      310
      0

      Александр Бречалов поблагодарил депутатов Госсовета, которые активно реагируют на обращения своих избирателей.

      Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил о необходимости изменений в министерстве здравоохранения республики. Об этом он сообщил на 30-ой сессии Госсовета региона во время отчета о работает правительства.

      «Министерство нуждается в кардинальной перезагрузке, мы не можем не реагировать на многочисленные обращения граждан <…> Нам предстоит здесь очень большая работа, и я благодарю тех членов Госсовета, которые активно реагируют на обращения граждан и стараются помогать», - сказал Бречалов.

      Напомним, что ранее он отправил в отставку и.о. министра здравоохранения Алексея Чуршина. «Проблем много. Три года я отработал и решил просто-напросто уйти», - сказал корреспонденту «Сусанина» Алексей Чуршин.

      Министерство возглавит Андрей Воздвиженский.

      12:51, 25 апреля, 2017
      Дарья Саушина
      310
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#Алексей Чуршин\n#Александр Бречалов
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