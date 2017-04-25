Врио главы Удмуртии: Минздрав нуждается в кардинальной перезагрузке

Александр Бречалов поблагодарил депутатов Госсовета, которые активно реагируют на обращения своих избирателей.

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил о необходимости изменений в министерстве здравоохранения республики. Об этом он сообщил на 30-ой сессии Госсовета региона во время отчета о работает правительства.

«Министерство нуждается в кардинальной перезагрузке, мы не можем не реагировать на многочисленные обращения граждан <…> Нам предстоит здесь очень большая работа, и я благодарю тех членов Госсовета, которые активно реагируют на обращения граждан и стараются помогать», - сказал Бречалов.

Напомним, что ранее он отправил в отставку и.о. министра здравоохранения Алексея Чуршина. «Проблем много. Три года я отработал и решил просто-напросто уйти», - сказал корреспонденту «Сусанина» Алексей Чуршин.

Министерство возглавит Андрей Воздвиженский.