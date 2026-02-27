Ижевск. Удмуртия. В УФАС по Удмуртии рассказали о нетипичном нарушении антимонопольного законодательства. В ведомстве «Сусанину» сообщили об установлении барьеров осуществления предпринимательской деятельности на рынке торжественного сопровождения бракосочетаний.

При подаче заявления о регистрации брака сотрудником ЗАГСа заявителю была предоставлена визитная карта ИП, содержащая информацию о проведении торжественного обряда бракосочетания. Сотрудник ЗАГСа указал на невозможность выбрать другого ведущего, иное музыкальное сопровождение и прочие детали. Якобы весь порядок проведения церемонии определяется организатором, которым в залах регистрации брака Ижевска выступает единственное лицо.

Удмуртское УФАС доказало, что Управление ЗАГС администрации Ижевска и ИП заключили ограничивающее конкуренцию соглашение, целью которого являлось лоббирование интересов данного ИП. Такие действия привели или могли привести к ограничению доступа иных хозяйствующих субъектов к оказанию данной услуги и предоставили ИП необоснованные преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности.

Проверка антимонопольным ведомством показала, что в залах регистрации брака органов ЗАГС Ижевска за весь 2024 год торжественное сопровождение оказывал исключительно ИП.

Ответчикам выданы предписания о прекращении ограничивающего конкуренцию соглашения и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Предписания управления исполнены. Реализация ограничивающего конкуренцию соглашения прекращена.