На модернизацию светофоров Ижевской агломерации выделили 11 млн рублей

08:30, 27 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожное движение
Источник фото: ИА «Сусанин»
Регулировщики на перекрёстках интегрируют в интеллектуальную систему.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определён подрядчик на модернизацию светофоров в границах городской агломерации. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Работы направлены на интеграцию перекрестков в интеллектуальную транспортную систему (ИТС) агломерации для повышения безопасности и пропускной способности дорог.

Подрядчик выполнит монтаж оборудования на трассах Ижевск–Сарапул, Завьялово–Каменное, Ижевск–Воткинск. Будут смонтированы дорожные контроллеры для адаптивного управления и координации «зелёной волны», криптомаршрутизаторы ViPNet для защиты передачи данных в сети органов госвласти, детекторы транспорта для сбора данных о транспортных потоках и обзорные видеокамеры для мониторинга ДТП и ЧС.

Все оборудование будет интегрировано в существующую ИТС и совместимо с программным обеспечением, включенным в реестр отечественного ПО.

Работы должны завершиться до 30 сентября 2026 года. Гарантия на выполненные работы составит два года.

