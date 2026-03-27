Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определён подрядчик на модернизацию светофоров в границах городской агломерации. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Работы направлены на интеграцию перекрестков в интеллектуальную транспортную систему (ИТС) агломерации для повышения безопасности и пропускной способности дорог.

Подрядчик выполнит монтаж оборудования на трассах Ижевск–Сарапул, Завьялово–Каменное, Ижевск–Воткинск. Будут смонтированы дорожные контроллеры для адаптивного управления и координации «зелёной волны», криптомаршрутизаторы ViPNet для защиты передачи данных в сети органов госвласти, детекторы транспорта для сбора данных о транспортных потоках и обзорные видеокамеры для мониторинга ДТП и ЧС.

Все оборудование будет интегрировано в существующую ИТС и совместимо с программным обеспечением, включенным в реестр отечественного ПО.

Работы должны завершиться до 30 сентября 2026 года. Гарантия на выполненные работы составит два года.