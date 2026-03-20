Ижевск. Удмуртия. Здание кафе «Минутка» сдают в аренду в Ижевске. Объявление опубликовано на площадке Авито.

О закрытии легендарного кафе стало известно в начале марта: в соцсетях горожане писали, что заведение прекратило работу.

А теперь это историческое место ждёт нового арендатора:

«Это не проcтo помeщeниe — это мecто c душoй и богатой истopией. Kaфе известнo гopoжaнaм с 1990-х годов и по праву считается легендарным заведением», — говорится в объявлении.

Стоимость аренды установлена из расчёта 1 тыс. рублей за квадратный метр, ежемесячный платёж — 279 тыс. рублей.