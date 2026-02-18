В общественных обсуждениях приняло участие более 200 человек.
Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска высказались против увеличения размера торгового центра на месте бывшего сквера на улице Молодёжной, 82а. На портале администрации города разместили итоги прошедших общественных обсуждений.
Всего в общественных обсуждениях приняло участие 206 человек, внёсших предложения. Также в общественных обсуждениях приняло участие 9 граждан, не являющихся участниками общественных обсуждений.
Среди причин против строительства горожане назвали: отсутствие места для строительных работ; достаточное количество магазинов в данном районе; отсутствие дорог транспортной развязки для грузового транспорта; увеличится количество мусорных баков перед окнами; очень маленькая и опасная зона разгрузки; сооружение закроет собой вид из окон и свет; увеличится количество автомобилей и количество выхлопных газов.
Также ижевчане отметили, что из трубы котельной на крыше магазина «прямо нам в окна идут продукты сгорания».
Администрация Устиновского района Ижевска распорядилась утвердить заключение о результатах общественных обсуждений по вопросу возможного увеличения торгового объекта. Высказанные замечания посчитали целесообразными к учёту и принятыми во внимание.
