Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска высказались против увеличения размера торгового центра на месте бывшего сквера на улице Молодёжной, 82а. На портале администрации города разместили итоги прошедших общественных обсуждений.

Всего в общественных обсуждениях приняло участие 206 человек, внёсших предложения. Также в общественных обсуждениях приняло участие 9 граждан, не являющихся участниками общественных обсуждений.

Среди причин против строительства горожане назвали: отсутствие места для строительных работ; достаточное количество магазинов в данном районе; отсутствие дорог транспортной развязки для грузового транспорта; увеличится количество мусорных баков перед окнами; очень маленькая и опасная зона разгрузки; сооружение закроет собой вид из окон и свет; увеличится количество автомобилей и количество выхлопных газов.

Также ижевчане отметили, что из трубы котельной на крыше магазина «прямо нам в окна идут продукты сгорания».

Администрация Устиновского района Ижевска распорядилась утвердить заключение о результатах общественных обсуждений по вопросу возможного увеличения торгового объекта. Высказанные замечания посчитали целесообразными к учёту и принятыми во внимание.