Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошедшей зимой использовали почти 13 тыс. т противогололёдных материалов. Об этом во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия» 20 марта рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

«Прошлая зима была очень снежная, а в этом году было много температурных колебаний, а это особенности уборки города, потому что тут нужно очень тонко пользоваться реагентом, чтобы это не привело к появлению колейности. В прошлом году мы прокололись на этом», — рассказал мэр.

Дмитрий Чистяков отметил, что в городе даже тестировали подрядчиков на умение пользоваться реагентом.

«Мы будем продолжать его использовать, кто бы ни говорил, что без него лучше — без него опаснее. С точки зрения эксплуатации дорог реагент должен присутствовать, потому что в противном случае увеличится количество ДТП. Да, белый снег — это приятно, но травматизм высокий, и для меня безопасность людей и участников автомобильного движения важнее», — заявил Дмитрий Чистяков.

Но несмотря на то, что снег на дорогах растаял, в некоторых местах города до сих пор есть сугробы. За минувшую зиму подрядчики вывезли из Ижевска 1,2 млн куб. м снега. Примерно такие же данные были за зиму 2023-2024 годов.

И вывоз снега продолжается, особенно в частном секторе. Специалисты работают практически каждую ночь, чтобы минимизировать риски подтопления.

«Такие фантомные боли от прошлой зимы держали нашу команду в тонусе в течение всего этого зимнего сезона. Я считаю, что мы справились», — прокомментировал глава Ижевска.