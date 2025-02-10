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По требованию суда в ларьке у детского сада на улице Петрова в Ижевске перестанут продавать сигареты

16:40, 10 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
По требованию суда в ларьке у детского сада на улице Петрова в Ижевске перестанут продавать сигареты
16:40, 10 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
86
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#магазин\n#сигареты\n#детский сад\n#нарушение
Источник фото: Яндекс Карты
86
0

Торговый объект находится слишком близко к садику.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по требованию суда индивидуальному предпринимателю запретили продавать сигареты рядом с детским садом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии. 

После обращения ижевчан сотрудники Роспотребнадзора замерили расстояние от магазина «Любимый гастрономчик» на улице Петрова, 4 до территории детского сада №216 на улице Короткова, 15. Замеры проводились по прямой линии без учета естественных и искусственных преград. Расстояние между объектами составило 59,74 м.

Отмечается, что в основном торговый объект продаёт пищевые продукты, в том числе напитки и табачные изделия. В России розничная торговля табачной продукцией запрещена на расстоянии менее 100 м от образовательных учреждений.

В результате управление Роспотребнадзора выслало индивидуальному предпринимателю Поповой Н.Н. предостережение о недопустимости подобного нарушения. Но владелица магазина не сделала ничего, поэтому сотрудники Роспотребнадзора подали на неё в суд. Первомайский районный суд Ижевска признал действия ИП Поповой Н.Н. незаконными и обязал её прекратить продажу табачной и никотинсодержащей продукции.

16:40, 10 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
86
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#магазин\n#сигареты\n#детский сад\n#нарушение