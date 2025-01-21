Ижевск. Удмуртия. Компанию-подрядчика на замену лифтов в 2025 году определили в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Завершившиеся электронные торги по определению подрядчика «разыскивали» того, кто сможет заменить 32 лифта в 15 домах, формирующих фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора. Подрядной организацией по результатам аукциона стала ижевская компания «ТехЭнергоСтрой» («ТЭС»). Стоимость контракта составляет более 88 млн рублей.

«Замена лифтового оборудования остаётся для Фонда одним из приоритетных видов работ. В прошлом году мы успешно обновили все лифты в домах на общем счете, которые нуждались в замене до 2025 года — это 102 лифта в 34 МКД. В этом году новые безопасные лифты появятся еще в 15 домах», — прокомментировала руководитель Фонда капитального ремонта в Удмуртской Республике Диана Новомейская.

В рамках исполнения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в течение текущего года 26 современных лифтов будут установлены в 12 многоэтажках Ижевска, и ещё шесть – в трёх домах Глазова.

Отметим, что компания «ТЭС» была создана на базе ижевского холдинга «Аксион» и начала производство лифтов в 2018 году. Продукция предприятия отвечает самым высоким стандартам и требованиям безопасности. На сегодняшний день более 1 000 лифтов ижевского производства работают в 13 регионах России.

Напомним, что всего в 2025 году планируется отремонтировать 274 многоквартирных дома на общем счёте, выполнив 375 видов работ. Помимо замены лифтов, в 145 домах отремонтируют крыши, в 100 — систему электроснабжения, в 50 — систему теплоснабжения, в 36 — систему водоснабжения, в 29 — систему водоотведения.