Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2025 года в домах заменили 292 лифта. Об этом сообщает министерство строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии.

260 лифтов в 120 многоквартирных домах обновили за счёт бюджета республики. На работы было выделено 150 млн рублей.

Ещё часть работ провёл Фонд капитального ремонта, он менял лифты с истёкшим сроком эксплуатации. В 15 многоквартирных домах Ижевска заменили 26 лифтов, и ещё шесть в трёх домах Глазова.

В течение 2025 года на счёт регионального оператора в Удмуртии перевели ещё 174 дома, в которых до 2030 года нужно заменить 552 лифта. В республике уже утвердили пятилетний план по их замене, и темпы работ планируется ускорить. Финансирование будет осуществляться за счёт взносов на капремонт и в рамках механизма списания бюджетных кредитов.