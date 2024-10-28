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В Ижевске пройдёт межнациональный семейный автопробег

13:10, 28 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске пройдёт межнациональный семейный автопробег
13:10, 28 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автопробег
Источник фото: ИА «Сусанин»
77
0

Мероприятие приурочено ко Дню государственности Удмуртии и Дню народного единства. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 4 ноября состоится межнациональный семейный автопробег (0+) — первый в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региоана. 

Участники могут украсить свои машины в национальной стилистике, не нарушая при этом плавила дорожного движения. Украшения не должны закрывать регистрационные знаки, фары, лобовое и передние боковые стёкла. 

Водители и пассажиры также могут надеть национальные костюмы. 

Для участия в автопробеге необходимо заполнить форму. Общий сбор объявлен 4 ноября в 11:00 у Дома Дружбы народов (улица Орджоникидзе, 33а). Старт в 12:00. Участники проследуют до Дома правительства. 

13:10, 28 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автопробег