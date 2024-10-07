Ремонт тротуаров на улице Ленина в центре Ижевска планируют завершить до конца октября

Ижевск. Удмуртия. Срок окончания ремонт улицы Ленина в центре Ижевска продлили до конца октября. Об этом сообщили в ходе аппаратного совещания при главе города в понедельник, 7 октября. Напомним, изначально срок контракта истекал 30 сентября.

«Работы по благоустройству тротуара на объекте уже завершены, но в связи с замечаниями по приёмке работ со стороны ГАИ были внесены некоторые изменения. На сегодня подрядчиком они выполнены, и повторный приём как раз проходит сегодня, 7 октября», — было отмечено на совещании.

Ещё подрядчику предстоит установить на тротуарах вдоль ул. Ленина искусственные неровности и отводные лотки. По этой причине срок контракта продлили до конца октября.