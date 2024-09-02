Ежегодный «Рыжий фестиваль» вновь пройдёт в парке Космонавтов в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В начале осени в Ижевске пройдёт XXI Открытый «Рыжий фестиваль» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фестиваль продлится шесть дней — с 9 по 14 сентября. В этот раз темой стала «Новая рыжая эра».

За эту неделю в школах и детских садах Ижевска проведут тематические дни, например, день рыжей кухни, день рыжих занятий и день рыжей мелодии. Также для жителей запустят 7 конкурсов: «Рыжая мелодия», «Рыжий вернисаж», «Рыжий квиз», «Мастер караоке», «Батл», «Рыжие питомцы» и конкурс на самого рыжего человека 2024 года. Заявки на участие можно подать в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

В последний день фестиваля, 14 сентября, в 12:00 в парке Космонавтов начнётся праздник: пройдут финалы конкурсов, состоятся различные мастер-классы, анимационные программы, ярмарка мастеров и пройдут гонки малышей на толокарах. Ещё гости смогут продегустировать рыжее угощение и посмотреть выступления творческих коллективов Ижевска, в том числе участников национального музыкального проекта «Эктоника».

Посетить праздник может любой желающий. Приветствуется, если с собой будет какой-либо рыжий атрибут.

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