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Ежегодный «Рыжий фестиваль» вновь пройдёт в парке Космонавтов в Ижевске

13:15, 02 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ежегодный «Рыжий фестиваль» вновь пройдёт в парке Космонавтов в Ижевске
13:15, 02 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
364
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Рыжий фестиваль\n#праздник
Фото: vk.com/riziyfest18
364
0

Во время «Рыжей недели» для горожан также подготовили различные активности.

Ижевск. Удмуртия. В начале осени в Ижевске пройдёт XXI Открытый «Рыжий фестиваль» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Фестиваль продлится шесть дней — с 9 по 14 сентября. В этот раз темой стала «Новая рыжая эра». 

За эту неделю в школах и детских садах Ижевска проведут тематические дни, например, день рыжей кухни, день рыжих занятий и день рыжей мелодии. Также для жителей запустят 7 конкурсов: «Рыжая мелодия», «Рыжий вернисаж», «Рыжий квиз», «Мастер караоке», «Батл», «Рыжие питомцы» и конкурс на самого рыжего человека 2024 года. Заявки на участие можно подать в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». 

В последний день фестиваля, 14 сентября, в 12:00 в парке Космонавтов начнётся праздник: пройдут финалы конкурсов, состоятся различные мастер-классы, анимационные программы, ярмарка мастеров и пройдут гонки малышей на толокарах. Ещё гости смогут продегустировать рыжее угощение и посмотреть выступления творческих коллективов Ижевска, в том числе участников национального музыкального проекта «Эктоника». 

Посетить праздник может любой желающий. Приветствуется, если с собой будет какой-либо рыжий атрибут. 

Все конкурсы и мероприятия 0+ 

13:15, 02 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
364
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Рыжий фестиваль\n#праздник