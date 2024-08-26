Два входа в парк Горького закрыли из-за реконструкции тепломагистрали в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Главные ворота, ведущие в парк Горького в Ижевске, временно закрыли. Об этом сообщает сообщество городских общественных пространств «Парки Ижевска».

Напомним, что из-за реконструкции тепломагистрали на улице Максима Горького перекрыли одну полосу на участке от Летнего сада до здания №73. Работы должны завершиться до 30 августа.

Из-за раскопок входы в Летний сад около Государственного русского драматического театра Удмуртии и напротив пешеходного перехода через улицу Горького закрыли. Горожанам сообщают, что, несмотря на это, парк открыт и работает в обычном режиме. Попасть в него можно через ворота, которые находятся напротив ротонды, а также можно зайти через вход, расположенный ближе к дому №79 на улице Горького.