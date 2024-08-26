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В одиннадцатый раз в Ижевске пройдет фестиваль «Читай, Ижевск»

08:30, 26 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В одиннадцатый раз в Ижевске пройдет фестиваль «Читай, Ижевск»
08:30, 26 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
263
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#книги\n#фестиваль
Фото: unsplash.com (rew Coffman)
263
0

В течение трёх дней на Центральной площади города будут проходить развлекательные мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. Книжный фестиваль «Читай, Ижевск» (0+) состоится в Ижевске в одиннадцатый раз. Об этом рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков. 

Мероприятие пройдёт с 13 по 15 сентября на Центральной площади города. Здесь представят современную отечественную литературу, а также выступят разные авторы и книжные блогеры. Помимо этого, ожидаются театральные постановки, мастер-классы, турниры и многое другое. 

«Приходите на фестиваль со своими семьями, проведите выходные культурно и поддержите наш город в борьбе за звание культурной столицы 2026 года», — написал Дмитрий Чистяков. 

Напомним, что в 2023 году фестиваль «Читай, Ижевск» в Ижевске не состоялся. Его перенесли на 2024 год.  

08:30, 26 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
263
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#книги\n#фестиваль