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В Ижевске готовится проект комплексного ремонта фасадов зданий на центральных улицах

15:41, 07 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске готовится проект комплексного ремонта фасадов зданий на центральных улицах
15:41, 07 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#историческая среда
Фото: ИА «Сусанин»
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Реализация начнётся с улицы Удмуртской в 2025 году.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске готовится к реализации проект «От фасада до фасада», в рамках которого будет приводится в порядок внешний облик зданий и благоустраиваться прилегающая к ним территория. Прежде всего, это касается объектов на центральных улицах. об этом журналистам рассказал глава города Дмитрий Чистяков. 

«Предусматривается комплексное благоустройство: это и ремонт фасадов, и обустройство тротуаров, разбивка газонов, установка освещения. И так от первого дома, до стоящего на противоположной стороне улицы. Первой улицей проекта станет Удмуртская, в промежутке от Кирова до Ленина», — сказал Чистяков. 

Начало намечено на 2025 год.

Напомним, в этом году подрядчик обновит фасады пяти исторических домов в центре Ижевска по Пушкинской под №№ 200, 206, 213, 215, 217.

15:41, 07 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
50
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#историческая среда