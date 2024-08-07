В Ижевске готовится проект комплексного ремонта фасадов зданий на центральных улицах

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске готовится к реализации проект «От фасада до фасада», в рамках которого будет приводится в порядок внешний облик зданий и благоустраиваться прилегающая к ним территория. Прежде всего, это касается объектов на центральных улицах. об этом журналистам рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

«Предусматривается комплексное благоустройство: это и ремонт фасадов, и обустройство тротуаров, разбивка газонов, установка освещения. И так от первого дома, до стоящего на противоположной стороне улицы. Первой улицей проекта станет Удмуртская, в промежутке от Кирова до Ленина», — сказал Чистяков.

Начало намечено на 2025 год.

Напомним, в этом году подрядчик обновит фасады пяти исторических домов в центре Ижевска по Пушкинской под №№ 200, 206, 213, 215, 217.