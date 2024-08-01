В Ижевске построили тротуар к школе №19

Ижевск. Удмуртия. В рамках программы «Пешеходный Ижевск» 1 августа комиссия во главе с председателем Гордумы и координатором проекта Фаритом Губаевым провела предварительную приемку тротуара между улицей Строителей и школой №19. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Жители моего округа давно просили построить этот тротуар. На этом участке его никогда не было, только межквартальная дорога. Детям приходилось идти в школу по проезжей части, что небезопасно. На этом же пути находится вечерняя школа и спортивный клуб «Игровик», куда тоже идут дети», — поделился Фарит Губаев.

Отмечается, что отдельную сложность в строительстве тротуара сыграло наличие большого количества коммунальных объектов, среди которых тепловые камеры и колодцы. Также в ходе работ согласовали перемещение опоры освещения.

Общая протяженность объекта составляет 400 метров. Сейчас подрядчик проводит финальные работы, в том числе устраняет выявленные в ходе приемки недочеты.

«Этот тротуар был нам очень необходим, ведь раньше на его месте было только земляное покрытие. Мы очень рады, что строительство проведено очень быстро и качественно, и в новом учебном году дети пойдут в школу уже по новому безопасному тротуару», — высказалась директор школы №19 Татьяна Никольская.

Отмечается, что в рамках программы «Пешеходный Ижевск» планируется отремонтировать 60 тротуаров. На данный момент работы закончены уже на 32 объектах, при этом ещё на 14 сейчас идет ремонт.